عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل غرقا فى مياه نهر النيل ببنى سويف

صدى البلد

لقى طفل مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بمدينة بنى سويف ، أثناء الاستحمام فى مياه النهر ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل، 10 سنوات، بمياه النيل خلف قاعة نادي المهندسين بالكورنيش.

الزراعة: قافلة بيطرية لعلاج المواشي مجانا بقرى حياة كريمة في بنى سويف

«صحة بني سويف» تعلن أسماء الطلاب لإجراء كشف الهيئة بمدارس التمريض

ونجحت  قوات الإنقاذ النهري في مديرية أمن بني سويف، من انتشال جثة طفل يدعى ي.س 10 سنوات  غرق في مياه نهر النيل خلف نادي المهندسين،أثناء الاستحمام وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وجرى نقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

بني سويف بمديرية أمن بنى سويف بني سويف التخصصي حياة كريم قرى حياة كريمة قافلة بيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

تبدأ بـ 3.5 جنيه للطماطم .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 22 يوليو 2023

الكيلو بـ 50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع فى أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

للموظفين وأصحاب المعاشات.. متى تصرف العلاوة الدورية والنسبة الجديدة 2024؟

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

موضوعات متعلقة

«صحة بني سويف» تعلن أسماء الطلاب لإجراء كشف الهيئة بمدارس التمريض

ترشيحاتنا

الدولار يواصل صعوده عالميا بقوة ويسجل مكاسب قوية | تفاصيل

هتحصل بعد يومين | البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ظاهرة نادرة تحدث مرة في العام

رئيس سلامة الغذاء: إنشاء وحدة للإفراج عن الرسائل الغذائية بالجمارك

وقع للزمالك .. مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة جديدة

خطوة أخيرة تفصل نجم ليفربول عن الدوري السعودي| ما هي

تراجع البانيه .. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة جديدة من حفل تامر حسني في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة

مشروبات طبيعية فعالة تخلصك من الصداع نهائيا.. تعرف عليها

نظرتك لصور الوهم البصري تكشف صفات خفية في شخصيتك.. تفاصيل

أسماك القرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا.. شاهد ماذا حدث؟

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ