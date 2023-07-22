روسيا: استئناف الحركة على جسر القرم قريبا.. ومحاولة هجوم أوكرانية بالمسيرات

ذكرت مصادر روسية، أنه سيتم بشكل نسبي استئناف حركة المرور على جسر ‎القرم، ربما خلال ساعات.

وقال حاكم المنطقة الذي عينته روسيا سيرجي أكسيونوف ، إن أوكرانيا حاولت شن هجوم بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم يوم السبت.

وقال إن الهجوم استهدف البنية التحتية في منطقة كراسنوهفارديسك ، بالقرب من وسط شبه الجزيرة ، دون تقديم تفاصيل.

وقال: "عمال الطوارئ موجودون على الفور لإزالة العواقب المحتملة".



في وقت سابق ، حظرت حركة المرور على الطرق على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم قد تم حظرها مؤقتًا.

واضافت ان "الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش مطالبون بالتزام الهدوء واتباع تعليمات ضباط امن النقل".