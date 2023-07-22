الحسم خلال أيام.. تفاصيل مفاوضات الأندية مع أشرف بن شرقي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مفاوضات أكثر من نادي مع اللاعب أشرف بن شرقي.

وكتب: “العرض الأكثر جدية لأشرف بن شرقي حتى الآن من الوحدة السعودي لكن الحسم خلال أيام بعد دخول أكثر من نادي في المفاوضات”.

وذكرت التقارير الاعلامية ، أن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق طلب الرحيل من نادي الجزيرة الإماراتي بعدما علم بصعوبة فرصته في البقاء بشكل أساسي مع في الموسم الجديد.

وأفادت التقارير الإعلامية ، أن لاعب الزمالك السابق قام بعمل مخالصة مالية نهائية مع نادي الجزيرة ووقع عليها ومن ثم أعلن بعدها النادي الإماراتي توجيه الشكر الي أشرف بن شرقي.

وأضافت التقارير الاعلامية، أن الراتب الأخير للاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي في نادي الجزيرة الاماراتى بلغ 2،5 مليون دولار سنوياً.

ولفتت التقارير، إلى أن اللاعب لديه عروض حالياً من الوحدة السعودي والزمالك وبيراميدز وأحد الأندية التركية.