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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هاتف هونر الجديد يحطم الأرقام القياسية في المبيعات.. وتيليجرام تتيح ميزة القصص لهؤلاء المستخدمين

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بمدة عرض مختلفة.. تيليجرام تتيح ميزة القصص لهؤلاء المستخدمين.. تفاصيل

أعلنت خدمة التراسل المشفرة تيليجرام Telegram، عن طرح ميزة القصص Stories لمستخدمي Premium، بعد شهر من إعلان الرئيس التنفيذي للشركة "بافيل دوروف"، أن تطبيق المراسلة سيضيف Stories في يوليو 2023.

 

أفضل 5 موبايلات اقتصادية في مصر.. بسعر 5000 جنيه فقط

أفضل موبايل بسعر 5000 جنيه.. بعد زيادة أسعار الهواتف الذكية في مصر، يبحث الكثيرين عن أفضل الموبايلات الاقتصادية حيث يوجد أنواع عديدة من الأجهزة المعروضة في السوق المصري في فئة 5 آلاف جنيه، لذا سنوضح لك خلال السطور التالية أفضل موبايل بسعر 5000 جنيه.

 

منها إخفاء رقم هاتفك.. 5 مزايا جديدة قادمة إلى واتساب

يعمل تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، حاليا على اختبار العديد من الميزات والتغييرات الجديدة، مواصلا بذلك تطوير سلسلة التحديثات المستمرة التي تتضمن إضافات قوية وتحسينات موسعة على ميزات الخدمة التي يقدمها لأكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، إليك فيما يلي أبرز 5 مزايا جديدة قادمة إلى واتساب خلال الفترة القادمة.

 

الأنحف والأخف وزنا.. هاتف هونر الجديد يحطم الأرقام القياسية في المبيعات

أطلقت شركة هونر Honor واحدا من أفضل الهواتف الرائدة في الفئة القابلة للطي مع أحدث إصدار من Magic V2، الهاتف الأنحف والأخف وزنا والقابل للطي في السوق.

 

لو معمولك بلوك على تيليجرام.. 7 طرق بسيطة هتعرفك انك محظور

إذا كنت تحاول الدردشة مع شخصا مع على تيليجرام Telegram، ولم تتمكن من الوصول إليه فسيكون افتراضك الأول أنه قد قام بحظرك، ومع ذلك، قد تكون مخطئا في استنتاجك، ليس لمجرد أنك لا تستطيع رؤية صورة ملفهم الشخصي أو لأن رسائلك لا تصلهم لأنك محظور، لأنه إذا تم حظرك على تيليجرام توجد العديد من العلامات تؤكد لك ذلك.

 

اكتب دلوقتي وأرسل بعدين.. سيجنال يقتبس أشهر مزايا تيليجرام

أعلن تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal، عن إضافة ميزة جديدة والتي تتيح لمستخدميه القدرة على وضع مؤقت زمني للرسائل، وهي ميزة مقتبسة من أبرز المزايا الرئيسية لمنافسه الروسي تيليجرام، والتي تعرف بـ "جدولة الرسائل".

 

بقدرات تصويرية جبارة.. ZTE تكشف عن أحد أفضل الهواتف لهذا العام

أعلنت شركة ZTE، عن هاتفها الأحدث ZTE nubia Z50S Pro الذي يتميز بعدسات ببعد بؤري 35مم، ويعد أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

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