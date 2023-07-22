لو معمولك بلوك على تيليجرام.. 7 طرق بسيطة هتعرفك انك محظور

إذا كنت تحاول الدردشة مع شخصا مع على تيليجرام Telegram، ولم تتمكن من الوصول إليه فسيكون افتراضك الأول أنه قد قام بحظرك، ومع ذلك، قد تكون مخطئا في استنتاجك، ليس لمجرد أنك لا تستطيع رؤية صورة ملفهم الشخصي أو لأن رسائلك لا تصلهم لأنك محظور، لأنه إذا تم حظرك على تيليجرام توجد العديد من العلامات تؤكد لك ذلك.

لذا، سنوضح لك جميع الطرق لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد حظرك على تيليجرام.

كيف تعرف إذا قام شخص بحظرك على تيليجرام

قبل أن تستنتج أنك تعرضت للحظر تحتاج إلى التحقق من بعض الأحداث لاستنتاج أنه تم حظرك على تيليجرام، راجع الطرق لمعرفة ما إذا قام شخص ما بحظرك على تيليجرام:

1. تحقق مما إذا تم تسليم الرسائل إلى حساب الهاتف:

إذا رأيت علامة اختيار واحدة للرسائل التي قمت بإرسالها لشخص ما، فهذا يعني أن الرسالة لم يتم تسليمها إلى المستخدم على تيليجرام، إذا لاحظت أنه تم تسليم الرسائل في وقت سابق باستخدام علامات التسليم المزدوجة، ولكن في حال إذا رأيت علامة تحديد واحدة الآن للرسالة الأخيرة ولم تتغير لفترة طويلة، فهناك احتمال أن يكون قد تم حظرك على تيليجرام.

ومع ذلك، هذا ليس نهائيا حيث قد يكون تطبيقك يواجه بعض مشكلات الاتصال بالشبكة، مما يمنعه من تسليم الرسائل لجهات اتصالك، علاوة على ذلك، قد يواجه الشخص الذي تحاول الاتصال به على مشكلات في الشبكة أو قام بإلغاء تثبيت التطبيق نفسه.

تيليجرام

2. استبدال صورة الملف الشخصي بالأحرف الأولى:

إذا قام شخص ما بحظرك على تيليجرام، فلن تتمكن من رؤية صورة الملف الشخصي لهذا الشخص، سيتم استبدال صورته بالأحرف الأولى لاسمه، ومع ذلك، من الممكن أن يكون المستخدم قد أزال صورة العرض الخاصة به أو قام بتغيير بعض إعدادات الخصوصية التي لا تسمح لك بمشاهدة صورة ملفه الشخصي، لذا لا يزال بإمكانك عرض وقراءة سيرتهم الذاتية حتى لو قاموا بحظرك.

تيليجرام

3. لا يمكنك رؤية حالتهم عبر الإنترنت:

إذا كنت تحاول مراسلة حساب قام بحظرك، فلن تتمكن من رؤية حالة المستخدم حتى لو كان متصلا بالإنترنت، لذلك، لن ترى المؤشر الذي يقول “متصل” أسفل اسم المستخدم، ومع ذلك، من الممكن أيضا أن يكونوا غير متصلين بالإنترنت ولا يستخدمون تيليجرام في الوقت الحالي.

4. لا يمكنك مشاهدة حالة نشاطهم:

إذا قام شخص ما بحظرك على تيليجرام، فلا يمكنك رؤية حالة نشاطه، سيعرض لك تيليجرام الرسالة “شوهد آخر مرة منذ وقت طويل” حتى لو كان يستخدم تيليجرام أو كانوا متصلا بالإنترنت مؤخرا.

تيليجرام

5. لا يمكنك الاتصال الصوتي أو الاتصال بالحساب بالفيديو:

إذا قام شخص ما بحظرك على تيليجرام، فلا يمكنك إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو إلى حسابه، سيعرض تيليجرام رسالة مفادها “فشل الاتصال” وقد يقول أيضا أن الحساب الذي حظرك قد قام بتعديل بعض إعدادات الخصوصية التي تمنعك من الاتصال بهم.

6. لا يمكنك إضافة الحساب إلى الدردشة الجماعية:

على غرار واتساب، إذا قام أحد الحسابات بحظرك، فلن تتمكن من إضافته إلى دردشة جماعية، ومع ذلك، من الممكن أن يكون لديهم عدد قليل من إعدادات الخصوصية ، مما يمنعك من إضافتها إلى مجموعة، ولكن هذا هو الدليل الأكثر وضوحا لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك على تيليجرام حيث قد ترى رسالة مفادها “USER_IS_BLOCKED”.

7. تحقق مما إذا تم حذف الحساب:

لا يمكنك القيام بأي من الأنشطة المذكورة أعلاه إذا تم حذف حسابك على تيليجرام، لحسن الحظ، يخبرك تطبيق تيليجرام إذا تم حذف حساب، ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تنعكس التغييرات، لذلك، أعد تشغيل تطبيق تيليجرام وتحقق من حذف الحساب.