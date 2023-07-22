عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق نصيرعن ثورة 23 يوليو: ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

تقدم النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة تلك الثورة التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري لما حققته من إنجازات وأهداف نبيلة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية.


وقال اللواء طارق نصير، فى تصريحات له اليوم، إن ثورة 23 يوليو دونت بمبادئها العظيمة وأهدافها السامية صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري تضاف إلى صفحات نضال شعبنا العظيم ودفاعه عن حقه في أن يعيش في وطن مرفوع الرأس وموفور الكرامة.


وأضاف نصير ،أن الشعب المصري يمتلك من الوعي والإرادة التي تجعله قادرا على تحقيق أهدافه متخطيا في كل مرحلة تاريخية مرت بمصر جميع الصعاب والتحديات.


كما أكد  على أن القيادة السياسية كانت حريصة على إرساء مبادئ ثورة 23 يوليو واستكمال أهدافها في ثورة 30 يونيو القائمة على العدالة الاجتماعية والإصلاح والتنمية لمواجهة الأزمات التي طال أمدها في الدولة وعلي هذا اعتمدت خطة طموحه للإصلاح الاقتصادي الشامل لإعادة بناء الاقتصاد المصري ليصبح قائم على الإنتاج وجاذبا للاستثمار ويعظم الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن.


وأوضح أمين عام حماة الوطن، أن الشعب المصري لديه عزيمة راسخة وثابتة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع قيادته الحكيمة التي تحملت المسؤولية في مرحلة صعبة من تاريخ هذه الأمة.


وتابع : وإذ ننتهز هذه الذكرى المجيدة في تجديد العهدلقيادتنا الحكيمة في وضع قواعد وأسس متينة للدولة المصرية لمواصلة عملية التقدم والبناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

ثوره 23 يوليو العدالة الاجتماعية حزب حماة الوطن الأمن القومي التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

عقوبة جديدة ..قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

أشرف بن شرقي يتجاهل أنباء انتقاله للأهلي بنشر صور تدريبات منفردة

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

نقيب الإعلاميين: ثورة 23 يوليو مهدت الطريق أمام مرحلة جديدة في البناء والتنمية

نائب التنسيقية: ثورة 23 يوليو غيرت مجرى التاريخ وأرست العدالة الاجتماعية

ترشيحاتنا

غير قابل للشفاء.. فيروس قاتل يحول المصابين لـ أشباح

مبادرة الإحلال تعلن الأسعار الجديدة لـ هيونداي إلنترا HD

إغلاق جسر القرم بعد تفجير مستودع وقود ضخم| شاهد

البداية بـ 3 لاعبين .. الكشف عن معالم قائمة الراحلين عن الزمالك

رياض محرز يوقع على عقود انضمامه لـ الأهلي السعودي

لغز الجثة المتفحمة.. حريق يلتهم شقة في العمرانية غرب الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

بيضحك عليك.. أسعار السجائر تتخطى 70 جنيهًا والتجار يصنعون الأزمة.. تفاصيل

فسخت خطوبتها.. 10 صور رقيقة تبرز جمال البلوجر سارة محمد.. شاهد

تزامنا مع الموجة الحارة.. أضرار أشعة الشمس على صحة الإنسان

فيديو

تعرضت للخيانة .. علا رامي تعود بتصريحات مثيرة عقب غياب طويل عن الشاشة

جامعة المنصورة تكتشف ديناصورا مصريا عاش قبل 75 مليون سنة.. فيديو جراف

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال تسليم شهادات الإعفاء الطبي

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ