طارق نصيرعن ثورة 23 يوليو: ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري

تقدم النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة تلك الثورة التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري لما حققته من إنجازات وأهداف نبيلة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية.



وقال اللواء طارق نصير، فى تصريحات له اليوم، إن ثورة 23 يوليو دونت بمبادئها العظيمة وأهدافها السامية صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري تضاف إلى صفحات نضال شعبنا العظيم ودفاعه عن حقه في أن يعيش في وطن مرفوع الرأس وموفور الكرامة.



وأضاف نصير ،أن الشعب المصري يمتلك من الوعي والإرادة التي تجعله قادرا على تحقيق أهدافه متخطيا في كل مرحلة تاريخية مرت بمصر جميع الصعاب والتحديات.



كما أكد على أن القيادة السياسية كانت حريصة على إرساء مبادئ ثورة 23 يوليو واستكمال أهدافها في ثورة 30 يونيو القائمة على العدالة الاجتماعية والإصلاح والتنمية لمواجهة الأزمات التي طال أمدها في الدولة وعلي هذا اعتمدت خطة طموحه للإصلاح الاقتصادي الشامل لإعادة بناء الاقتصاد المصري ليصبح قائم على الإنتاج وجاذبا للاستثمار ويعظم الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن.



وأوضح أمين عام حماة الوطن، أن الشعب المصري لديه عزيمة راسخة وثابتة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع قيادته الحكيمة التي تحملت المسؤولية في مرحلة صعبة من تاريخ هذه الأمة.



وتابع : وإذ ننتهز هذه الذكرى المجيدة في تجديد العهدلقيادتنا الحكيمة في وضع قواعد وأسس متينة للدولة المصرية لمواصلة عملية التقدم والبناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.