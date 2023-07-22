خالص العزاء.. أحمد شوبير يعزي أشرف قاسم في وفاة والده

نعى الإعلامي أحمد شوبير والد أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب شوبير ، عبر حسابه علي فيسبوك: "خالص العزاء للكابتن أشرف قاسم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق في وفاة المغفور له والده .. إنا لله وإنا اليه راجعون".

وأعلن أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وفاة والده اليوم، وكتب على صفحته عبر فيس بوك، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدى ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه.. مدافن الأسرة فى كلية البنات مصر الجديدة".

ويعد أشرف قاسم، الذى اشتهر بلقب برنس الكرة المصرية، أحد أفضل المدافعين فى تاريخ القلعة البيضاء، انضم للفريق الأول موسم 1983-1984 واستمر حتى اعتزاله موسم 1996-1997.