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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل Realme للشباب في مصر.. فئة الـ 3000 جنيه

أفضل موبايل Realme
أفضل موبايل Realme للشباب في مصر..في فئة ال 3000 جنيه

يعد هاتف Realme C11 من أفضل الهواتف المميزة بسعر اقتصادي، حيث يتميز بمجموعة من المواصفات الرائعة بسعر اقتصادي مميز.

 

مواصفات هاتف Realme C11

 

يحتوي هاتف ريلمي C11 على شاشة بقياس 6.5 بوصة نوعها IPS LCD مع دقة وضوح 720x1560 بيكسل وكثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة، مع وزن إجمالي للجهاز 196 جرام و سمك 9.1 مم، ونظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة مستخدم Realme UI.

أفضل موبايل Realme للشباب في مصر..في فئة ال 3000 جنيه

يأتي هاتف  Realme C11 بمعالج ميدياتك MT6765G Helio G35 بتكنولوجيا 12 نانومتر ثماني النوى بتردد 1.6 هرتز، مع معالج رسومات جرافيك PowerVR GE8320 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلي 32 جيجابايت يمكن أن تصل إلى 256 جيجابايت من خلال كارت ميموري microSDXC.

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يقدم هاتف ريلمي C11 بإعداد كاميرا مزدوجة في الجهة الخلفية من الهاتف، الكاميرا الرئيسية بمستشعر واسع بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 ومستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.4، يدعمان تقنية HDR و التصوير البانورامي مع فلاش ليد وتصوير بجودة تصل إلى 1080 بيكسل و30 إطار في الثانية، بالنسبة للكاميرا الأمامية السيلفي فهي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.4 وهي أيضا تأتي بتقنية HDR وتدعم التصوير البانورامي.

يضم جهاز ريلمي C11 بطارية مصنوعة من ليثيوم بوليمر لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

 

سعر هاتف Realme C11 في السوق المصري 

 

 يبلغ سعر هاتف Realme C11 في السوق المصري حوالي 3599 جنيه مصري.

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