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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقليل وقت الانتظار إلى 10 دقائق.. زيادة عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل  زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع بدءا من الاثنين 24 يوليو 2023 – باستثناء عطلات نهاية الأسبوع لتكون كالتالي:

- يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.


- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 دقيقة صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا
- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45
 

 أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:


- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا.


- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور
وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور
وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.

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