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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية تهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

صدى البلد

بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.
وجاء في نص البرقية:"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، التي حققت إرادة المصريين الوطنية واستعادة سيادة الوطن. نتمنى لسيادتكم كل التوفيق في ما يحقق طموح الشعب المصري العظيم، ونصلي أن يمنح الله مصرنا العزيزة التقدم والسلام".
و بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، برقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي.

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