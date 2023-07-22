مخمور يشعل النار في حانة ويقتل 11 شخصا بسان لويس بالمكسيك

قالت السلطات المكسيكية في ولاية سونورا يوم السبت إن 11 شخصا قتلوا في هجوم يشتبه في أنه حريق متعمد على حانة في مدينة سان لويس كولورادو الحدودية شمال المكسيك بعد أن أشعل راعي مطرود النار بزجاجة مولوتوف.

وقال ممثلو الادعاء في ولاية سونورا إنه وفقًا للنتائج الأولية ، كان المشتبه به شابًا ورجلًا وكان مخموراً للغاية وقت الهجوم في الساعات الأولى من يوم السبت ، وتم طرده من الحانة بسبب عدم احترامه للنساء هناك.

ثم عاد وألقى نوعا من زجاجة حارقة على أبواب الحانة ، وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة في الولاية التي تشترك في حدود طويلة مع ولاية أريزونا.

وأضاف البيان أن أربعة من القتلى الأحد عشر من النساء وأن أربعة آخرين يعالجون في المستشفى من إصاباتهم.