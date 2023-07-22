قوى عاملة النواب: أي شركة لديها 150 عاملا يحق لها تأسيس لجنة نقابية

أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أي تشريع يصدر داخل الدولة، يكون من خلال مصدرين، الأول تشريع مقدم من الحكومة لـ البرلمان، أو تشريع مقدم من نائب ويوقع عليه بالموافقة 60 نائبا.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لم يسمع في المجلس خلال هذه الفترة اقتراح بعمل نقابة لـ الأثريين، أو الطيارين المدنيين.

ولفت إلى أن هناك قانون ينظم النقابات العمالية في مصر، وهذا القانون وضع في 2017، فأي شركة يعمل فيها 150 عاملا يحق لها تأسيس لجنة نقابية، وأن هذا القانون تم تعديله في 2019، وتم النزول بعدد العاملين لـ 50 عاملا.

وأشار إلى أن أي منشأة يعمل بها 50 عاملا، لهم الحق في تأسيسي لجنة نقابية عمالية، هدفها الدفاع عن العمال داخل المنشأة.