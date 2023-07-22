بيان القابضة لكهرباء مصر.. أحمد موسى: مدة فصل التيار لن تزيد على ساعة

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص مواعيد فصل التيار الكهربائي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشركة أكدت أن مدة فصل التيار الكهربائي لن تزيد على ساعة واحدة وفقا لبيان القابضة لكهرباء مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" البيان أكد عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذي حددته شركات توزيع الكهرباء فصل التيار فيه ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" البيان حدد رأس الساعة لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار".