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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 23-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 23-7-2023 دون أي تغيير منذ أكثر من شهرين على الأقل.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

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وصل أقل سعر دولار في البنوك مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB،التجاري الدولي CIB،الإمارات دبي الوطني،المصري لتنمية الصادرات، بلوم، المشرق، الاسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد، أبوظبي الأول".

أعلي سعر 


بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه في البنوك نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي


وسجّل ثاني أعلي سعر دولار في البنوك عند 30.88  جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.


ربط التحويلات


وقال إيهاب نصر، نائب محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع المصرفية ونظم الدفع، إن البنك المركزي، يعمل على ربط تحويلات المصريين في الخارج، على تطبيق إنستا باي، في دول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية

وأكد “نصر” أنه سوف يتم فرض عمولات بمبالغ محدودة على معاملات إنستا باي، وذلك بداية من العام الجديد، كما سيتم إضافة فواتير ومدفوعات التجار لخدمات التطبيق خلال العام الجاري.
 

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