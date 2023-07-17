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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار واليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم

الدولار واليورو
الدولار واليورو

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 34.5 كوبيك ليصل إلى 90.41 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الإثنين 17 يوليو 2023.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 11.5 كوبيك ليصل إلى 101.32 روبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية في تقرير عبرها.

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وبحسب تقرير الوكالة اليوم فقد انخفض سعر صرف اليوان مقابل الروبل بواقع 0.5 كوبيك ليصل إلى 12.615 روبل.  

الدولار في مصر 

فيما واصلت أسعار الدولار في مصر الاستقرار، للشهر الرابع على التوالي في البنوك المحلية، وننشر خلال السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الاثنين نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد
سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعرالجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصر الواجهة الاستثمارية الأولي في أفريقيا  

وعلى صعيد آخر، تصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.

الدولار أسعار الدولار سعر صرف اليورو الدولار مقابل الجنيه في البنك سعر الدولار

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