وزير الري يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة بشأن الملء الرابع

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى٫ إن مفاوضات سد النهضة الجاري الاعداد لها حالياً لم تبدأ بعد لكن جار الإعداد لها.

لافتًا أن تلك المفاوضات لها سقف زمني محدد ولا يمكن أن تكون ممتدة مثلما كان في السابق".



وتابع خلال لقاء عبر " برنامج " كلمة أخيرة "٫ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"نحن نتحدث عن مدة محددة للمفاوضات ولا يمكن أن تمتد كما كانت في السابق ".

وعلق الوزير على أنباء الملء الرابع للسد قائلاً : " مع الملء الرابع، لابد أن نضمن عدم حدوث ضرر ملموس خلال العام المائي 2023-2024 كون أي ملء لسد النهضة هو مياه يتم خصمها من المياه القادمة في النهر إلى مصر والسودان ".

وعرف الوزير تعريف الضرر الملموس قال : " نص متعارف عليه عالميا موجود في القانون الدولي وقواعد الانهار المشتركة ويجري تقيمه بحسب كل حالة كمحددات فنية ".

وشدد الوزير أن مصر ليست ضد عملية التنمية في إثيوبيا ولا سد النهضة شريطة الالتزام أن لايسبب ذلك في ضرر لمصر قائلاً : " نحن لسنا ضد التنمية في إثيوبيا ولا سد النهضة ، ولكن مع الالتزام ألا يتسبب في ضرر لنا ".



وذكر الوزير أن عملية ملء سد النهضة كان يجب أن تتم في مرحلة الفيضانات المرتفع قائلاً : " كان يجب ملء سد النهضة في فترات الفيضان المرتفع ومن حسن الحظ تعثر إثيوبيا في خطوات إنشاء السد وبالتالي لم تحقق الكميات المستهدفة في عملية الملء بالاضافة إلى ارتفاع الفيضان في السنوات السابقة والإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت أسباب تجاوزنا ملء السد خلال السنوات الماضية في عمليات الملء الثلاثة السابقة عبر المشروعات والتخطيط ".