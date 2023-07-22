وزير الري : مستحيل نبدأ مفاوضات سد النهضة من الأول .. فيديو

رحب الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى بتصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد قائلاً : " رئيس وزراء إثيوبيا صرح قبل زيارته الأخيرة إلى مصر بتصريحات مختلفة عن ما كان في السابق، وتلك التصريحات كانت مبشرة.

وأوضح أن البيان المشترك لمصر وإثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة يعد خطوة إيجابية من قيادتي الدولتين، تلك التصريحات بمثابة "خارطة طريق" للفترة المقبلة.



وأكد على أن التعامل مع ملف المفاوضات في الفترة المقبلة سيكون بكل إيجابية وحذر، كاشفاً أن هناك إعدادا للمفاوضات لكنها لم تبدأ بعد.

وشدد على أن مصر لن تبدأ المفاوضات من أول وجديد ولكنها ستبني على ماتم الانتهاء منه في السابق، قائلاً : " نحن لا نبدأ المفاوضات من الأول، لكن نستكمل ما تم في السنوات السابقة، حيث أنه ليس لدينا رفاهية الوقت كي نبدأ المفاوضات من الأول".



وأكمل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى:"يستحيل أن نبدأ مفاوضات سد النهضة من البداية ".