ثقة الإدارة بـ أيمن الرمادي| حازم إمام يهنئ سيراميكا كليوباترا بـ كأس الرابطة

وجه حازم إمام نجم الكرة المصرية التهنئة لمجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني واللاعبين بعد التتويج بلقب كأس الرابطة.



وقال حازم إمام في تصريحات لفضائية “اون تايم سبورتس” ثقة مجلس الإدارة تجاه الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي منحت اللاعبين ثقة الفوز.

وتوج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب بطولة كأس الرابطة المصرية علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 فيالمباراة التي اقيمت علي ملعب برج العرب في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويعد لقب كأس الرابطة المصرية هو الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020 .

أهداف سيراميكا كليوباترا ضد المصري

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في شباك المصري البورسعيدي اللاعب صامويل أمادي في الدقيقة89 من عمر اللقاء بعد مراوغة حارس مرمي البورسعيدي .















فيما جاء هدف سيراميكا كليوباترا الثالث من كرة ثابتة خارج منطقة الـ 18 سجلها محمد شكري بتسديدة قوية تعرفطريق شباك المصري في الدقيقة 60 من عمر اللقاء

وكان نادي المصري سجل هدفه الأول أمام سيراميكا كليوباترا برأسية حسام جريشة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء .

وباغت فريق سيراميكا كليوباترا، منافسه المصري البورسعيدي بهدفين في الأول 20 دقيقة من المباراة المقامة حاليا عليملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الأول عن طريق محمد عنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة منصلاح محسن في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وأضاف عدف سيراميكا كليوباترا الثاني اللاعب صلاح محسن بعد استغلال خطأ مدافع المصري بإعادة الكرة اليالحارس ليسددها مهاجم كليوباترا في الشباك في الدقيقة الـ 11 من زمن المباراة.