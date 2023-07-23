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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 23-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد 23-7-2023.

ومع بداية تعاملات اليوم استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 23-7-2023 بدون أي تغيير منذ أكثر من شهرين على الأقل.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-7-2023

ارتفاع سعر الدولار واليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم

أقل سعر 


سجل  أقل سعر دولار في البنوك مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في البنوك من بينها مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية

 


سعر بنوك القطاع الخاص 


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، بلوم، المشرق، الإسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد، أبوظبي الأول".

أعلي سعر 


بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه في البنوك نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.


وسجل ثاني أعلي سعر دولار في البنوك عند 30.88  جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك


ربط التحويلات


وقال إيهاب نصر، نائب محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع المصرفية ونظم الدفع، إن البنك المركزي، يعمل على ربط تحويلات المصريين في الخارج، على تطبيق إنستا باي، في دول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية

وأكد نصر أنه سوف يتم فرض عمولات بمبالغ محدودة على معاملات إنستا باي، وذلك بداية من العام الجديد، كما سيتم إضافة فواتير ومدفوعات التجار لخدمات التطبيق خلال العام الجاري.


التحول الرقمي  

وأكد  رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن المعاملات المصرفية عبر الإنترنت سجلت 3 تريليونات جنيه خلال الـ 6 أشهر الماضية، مشيرا إلى مؤتمر سيملس شمال إفريقيا، أمس، أن عدد بطاقات ميزة الوطنية ارتفع إلى 33 مليون بطاقة وارتفعت محافظ الهاتف المحمول إلى 30 مليون محفظة بنهاية مارس 2023.
فرض قيود على التحويلات

ونفى اتحاد البنوك المصرية، برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، صحة توقف الجهاز المصرفي بمصر، عن صرف تحويلات المصريين بالخارج، أو اشتراط الحصول على مقابلها، مقابل الجنيه، مشددا على أن الجهاز المصرفي ملتزما تماما بصرف قيمة تحويلات المصريين بالخارج لأصحابها بنفس عملة التحويل، وما تم تداوله هو مجرد شائعات هدفها التشكيك في قدرة الجهاز المصرفي، ولا أساس لها من الصحة.

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