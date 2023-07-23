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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد تكرار حرقه.. استنكار برلماني وحزبي للتعدي على القرآن الكريم في السويد..نواب : يبث الفتنة ويعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة

مجلس النواب
مجلس النواب

 استنكار برلماني وحزبي للتعدي على القرآن الكريم في السويد
بعد تكرار حرق المصحف.. برلمانى يطالب بإصدار قانون دولى لتجريم الإساءة للمقدسات

الإصلاح والنهضة يستنكر التعدي على القرآن الكريم في السويد

 

 غضب شديد اثارته وقائع حرق المصحف المتكررة في السويد، حيث استنكر نواب وأحزاب هذه الوقائع وطالبوا قادة ورؤساء وحكومات وبرلمانات العالم بعدم السماح بتكرار مثل هذه الاعمال الخطيرة والمخالفة واتخاذ جميع الإجراءات للتصدى لها.

وفي هذا الاطار استنكر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بشدة تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف على يد مجموعة من المتطرفين في السويد في تحدٍّ سافر ومتعمَّد وغير مسئول مِمَّا يؤجج مشاعر الكراهية والفتنة على مستوى العالم.

وأكد أنَّ مثل هذه الإساءات المتكررة والمتعمدة وغير المسئولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبثُّ الفتنة وتعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة، بما يحتِّم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته وكافة المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتصدي لهذه المهاترات والإساءات، ومواجهة كل ما من شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر الكراهية.

وطالب " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم بسرعة تدخل المجتمع الدولى لإصدار قانون دولي يجرِّم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية حفاظًا على السِّلْم العام على مستوى العالم وحتى لا تكرر مثل هذه التصرفات الخطيرة والتى تمثل خطراً داهماً على السلم والامن الدوليين، مؤكداً أن هذه الإساءات المتكررة تمثِّل إساءة صريحة وتحدِّيًا صريحًا لمشاعر جميع المسلمين على مستوى العالم.

كما طالب النائب محمود قاسم من قادة ورؤساء وحكومات وبرلمانات العالم بعدم السماح بتكرار مثل هذه الاعمال الخطيرة والمخالفة واتخاذ جميع الإجراءات للتصدى لها بكل حسم وقوة لانها لا تمت من قريب او بعيد لما يسمى كذباً وبهتاناً وزوراً بحرية الرأى والتعبير.

وأكد أن مثل هذه الاعمال لا طائل من ورائها سوى نشر الفتنة والكراهية وتسهم في زيادة الهوة بين الحضارات والثقافات وتشيع الكراهية بين مختلف الشعوب وأتباع الأديان وتشعل الفتنة بين دول العالم وشعوبها.

واستنكر السيد هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم.

 

وأضاف عبد العزيز بأن انتهاك المقدسات الدينية لا يعد من قبيل حرية الرأي والتعبير، بل هو تجاوز واستفزاز لمشاعر مئات الملايين حول العالم.

 

وطالب رئيس حزب الإصلاح والنهضة السلطات السويدية بالتعامل بحسم ومسؤولية لمنع تكرار مثل تلك الاستفزازات والسعي قدما نحو تكريس التسامح والتناغم واحترام الأديان والمقدسات.

حرق المصحف السويد المتطرفين الكراهية الفتنة

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