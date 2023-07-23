عراقيون يحرقون علم السويد ردا على إهانة المصحف

أحرق محتجون العلم السويدي خلال تظاهرة في بغداد بالعراق، احتجاجا على تدنيس القرآن والعلم العراقي في ستوكهولم.



وتداول نشطاء فيديو ظهر فيه شابو هو يشعل النار في علم السويد، و يدهسه بقدمه.



وتجددت التظاهرات في العراق بعد سلسلة من جرائم حرق القرآن، وحملات تدنيس العلم العراقي في أوروبا وخصيصا في السويد.

وحاول مئات المتظاهرين اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم السفارات الأجنبية ومقر الحكومة العراقية، بعد تقارير عن حادث حرق للمصحف نفذته جماعة قومية متطرفة أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.