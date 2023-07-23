هجمة حرارية جديدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الـ48 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد مازالت تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يحمل كتل هوائية شديدة الحرارة وتتعدل قيمها بمرورها على البحر المتوسط؛ ولكن في المقابل تحمل كميات كبيرة من بخار الماء والتي تعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو، والتي تتجاوز الـ 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.



القبة الحرارية تضرب من جديد



وأشارت إلى أنه العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة مئوية؛ ولكن المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة ما بين الـ 39 والـ 40 درجة مئوية، منوهة بأنه متوقع على مدار الأيام المقبلة أن تتأثر البلاد مرة أخرة بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا (القبة الحرارية).





وأوضحت أن هذا المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض مما يعمل على زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة .