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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لباريس.. المنتخب الأولمبي يتلقي عرضا لمواجهة البرازيل وباراجواي وديا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

تلقي اتحاد الكرة عرضا من احدى الشركات التسويقية لخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي ضمن الأجندة الدولية في شهر سبتمبر القادم. 

وتضمن عرض الشركة التسويقية الذي تلقاه اتحاد الكرة خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين في شهر سبتمبر المقبل أمام منتخبي البرازيل وباراجواي.

وشمل عرض الشركة التسويقية الذى تلقاه اتحاد الكرة خوض المنتخب الأولمبي مباراتيه الوديتين أمام البرازيل وباراجواي في القاهرة دون تحمل أي تكاليف مالي.  


ومن المقرر ان يطرح مسؤلى اتحاد الكرة عرض خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين  أمام البرازيل وباراجواي على ميكالي مدرب الفراعنة الصغار من أجل الحصول على موافقته من عدمه قبا الدخول فى مرحلة الاعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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المنتخب الأولمبي يخسر لقب أمم إفريقيا 

خسر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تغلب على المنتخب الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

تقدم المنتخب الأولمبي بهدف عن طريق محمود صابر وأدرك المغرب التعادل عبر يانيس البكراوي وأضاف أسامة ترغالين الهدف الثاني.  

ونجح المنتخب الأولمبي بعشرة لاعبين في تشكيل جدار دفاعي أمام المغرب منذ طرد محمود صابر.

وشارك المنتخب الأولمبي عبر تاريخه ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 4 مرات.

وتوج المنتخب الأولمبي بلقب كأس أمم إفريقيا بلقب وحيد عبر تاريخ مشاركاته القارية.

وتأهل المنتخب الأولمبي خلال مشاركاته في دورة الألعاب الأولمبية 15 مرة.

ونجح المنتخب الأولمبي في تحقيق 5 مكاسب جراء المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب.

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صدى البلد يستعرض مكاسب المنتخب الأولمبي من المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا في المغرب.

 

المحليون يتفوقون على محترفي أوروبا
 

نجح المنتخب الأولمبي بعناصره المحليين في التفوق على محترفي القارة السمراء في كبار أندية أوروبا وألحق الهزائم بالعديد من المنتخبات الإفريقية.

وأحرج لاعبو المنتخب الأولمبي محترفي المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا وخاضوا اللقاء أكثر من 100 دقيقة في ظل النقص العددي ووصل الي الوقت الإضافي وخسر بشرف بهدفين مقابل هدف.

 

عامل الأرض والجمهور

 

أنهي المنتخب الأولمبي عقبة عاملي الأرض والجمهور خاصة في المباراة النهائية بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب المغرب وأحرج أسود الأطلسي وافتتح التهديف عبر محمود صابر.

المنتخب الأولمبي لم يتأثر بصيحات 60 ألف مناصر لمنتخب المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا وشكل خطورة حقيقية على دفاعات أسود الأطلسي حتي فى ظل النقص العددي.

 

تحقيق حلم الأولمبياد

 

حقق المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي هدفه الأساسي بالتأهل إلي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد التغلب على غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

عناصر المنتخب الأولمبي الأفضل
نجوم المنتخب الأولمبي الأفضل في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بعد اختيار الثنائي  حمزة علاء أفضل حارس مرمي وإبراهيم عادل أفضل لاعب في البطولة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

 

مدرب ممتاز
 

أثبت البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي كفاءة واقتدار في قيادة الفراعنة الي نهائي أمم إفريقيا بعدما تعثر في افتتاحية البطولة أمام النيجر والسقوط فى فخ التعادل السلبي.

ونجح ميكالي في قيادة المنتخب الأولمبي الي نهائيات أولمبياد باريس 2024 رفقة منتخبات المغرب ومالي.
 

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