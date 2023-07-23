رحلة إلى وارسو.. الرئيس البيلاروسي يهدد بولندا بهجوم من قوات فاجنر

أقر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن قوات فاجنر تريد الذهاب إلى بولندا لكنه يمنعهم.

وأضاف لوكاشينكو خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات البولندية باتت بالقرب من البلاد، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا على بعد 40 كلم من الحدود.

وأوضح أن أوكرانيا بدأت بإقحام بولندا ومرتزقة منها في الصراع، لافتًا إلى أن قوات فاجنر تريد الذهاب إلى الغرب والقيام برحلة إلى وارسو.

كما أشار إلى أنه مع عدد المعدات الأجنبية التي تم تدميرها، يمكن كذلك تقدير عدد القوات التي فقدتها كييف.

ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو،إلى موسكو للقاء نظيره فلاديمير بوتين وذلك للمرة الأولى منذ أن ساعده الأول في التوصل إلى اتفاق لإنهاء تمرد مقاتلي فاجنر داخل روسيا الشهر الماضي.

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فشل الهجوم الأوكراني المضاد، لافتًا إلى أنه لا يوجد تأثير لهذا الهجوم حيث أنه "قائم ولكنه فشل".

كما أشار بوتين في بداية اجتماعه مع لوكاشينكو "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض حول مسائل عدة مشتركة".

ولفت إلى أن المرتزقة الأجانب تكبدوا خسائر فادحة جراء قتالهم لصالح أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني دمر عددًا قياسيًا من المعدات الغربية.