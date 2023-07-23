انتصار السيسي: ثورة 23 يوليو ساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري

أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو أسست لجمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري.

كلمة السيدة انتصار السيسي

وقالت السيدة انتصار السيسي - فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "تمر اليوم الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، التي أسست لجمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري، وأنهت الاستعمار وقضت على الفساد، وكانت تتويجا لنضال وطني لا مثيل له قامت به قواتنا المسلحة ومن خلفها الشعب المصري العظيم.. كل عام وأنتم بخير".