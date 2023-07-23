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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتصار السيسي: ثورة 23 يوليو ساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي

أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو أسست لجمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري.

كلمة السيدة انتصار السيسي

وقالت السيدة انتصار السيسي - فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "تمر اليوم الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، التي أسست لجمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري، وأنهت الاستعمار وقضت على الفساد، وكانت تتويجا لنضال وطني لا مثيل له قامت به قواتنا المسلحة ومن خلفها الشعب المصري العظيم.. كل عام وأنتم بخير".

قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسى ثورة الثالث والعشرين يوليو السيسي

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