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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الاحتجاجات.. وزير الدفاع الألماني يلغي زيارته إلى العراق

صدى البلد

ألغى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، زيارة كانت مقررة اليوم الأحد، إلى بغداد، وذلك بسبب مخاوف أمنية وسط الاحتجاجات المستمرة في العراق ضد حرق القرآن في السويد والدنمارك.


وذكرت صحيفة ألمانية: "ألغيت رحلة وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، إلى العراق في الدقيقة الأخيرة من، اليوم الأحد، لأسباب أمنية".

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وجاء القرار بناء على توصية من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في أعقاب الاحتجاجات التي يقوم بها عراقيون منذ أيام أمام السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، والهجمات على منظمة دنماركية في محافظة البصرة، حسبما نقلت صحيفة شبيغل.


ويشارك الجيش الألماني في مهمة تدريبية لـ"الناتو" لإعداد القوات المسلحة العراقية لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة.

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