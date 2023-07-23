الكاف يعلن موعد قرعة تمهيدي أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن موعد قرعة المراحل التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 2024.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي: ستجرى قرعة المراحل التمهيدية يوم الثلاثاء في تمام الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة (11:00 بتوقيت جرينتش) في مقر الكاف بالقاهرة.



ومن المقرر أن تنقل قرعة دوري أبطال أفريقيا عبر جميع قنوات CAF TV وموقع CAF الرسمي CAFONLINE.COM وقناة CAF الرسمية على YouTube TV.

ويمثل مصر الأهلي وبيراميدز بدوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر بالكونفيدرالية.