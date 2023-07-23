نادي باناثينايكوس اليوناني يصدم الزمالك في صفقة نجم الفريق

كشفت صحيفة «sportal» اليونانية عن مفاجأة بشأن وجود عرض من فريق باناثينايكوس اليوناني، لضم الظهير الأيسر أحمد فتوح من صفوف نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "موقع "sportal" اليوناني: عرض باناثينايكوس لأحمد فتوح شائعة.. النادي يمتلك 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر"

موعد انتهاء عقد أحمد فتوح

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصل النادي الأبيض إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد التعاقد حتى الآن، مما يمنح فتوح الحق في التفاوض للانتقال لأي ناد في الانتقالات الشتوية القادمة.