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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك في ختام اليوم

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وتراجع الجنيه الأسترليني واليورو بينما ارتفع الفرنك السويسري.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي .

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 34.40 جنيه للشراء و 34.67جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد نحو  39.59 جنيه للشراء و 40.24 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 35.70 جنيه للشراء و36 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو  34.43 جنيه للشراء و34.66 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 39.76 جنيه للشراء و40.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 35.76جنيه للشراء و36 جنيه للبيع.


أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 34.58 جنيه للشراء و34.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد نحو 39.82جنيه للشراء و39.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد نحو 35.88 جنيه للشراء و36.05 جنيه للبيع.

العملات اسعار العملات الاجنبية الجنيه الاسترليني الفرنك السويسري جنيه

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