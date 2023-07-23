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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان يهنئ سيراميكا كليوباترا بالفوز بـ كأس الرابطة

نادي سيراميكا كليوباترا
نادي سيراميكا كليوباترا

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق على تهنئة نادي سيراميكا كليوباترا ومجلس إدارته برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ولاعبيه والجهاز الفني بمناسبة تحقيق لقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه علي فيسبوك "ألف مبروك لنادي سيراميكا كليوباترا ومجلس إدارته واللاعبين والجهاز الفني تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي والفوز بكأس الرابطة.

واضاف "مبروك للقائد وكابتن الفريق إبننا محمد إبراهيم تحقيق البطولة والأداء المميز وبالتوفيق دائماً يا أبو ياسين.

ونجح سيراميكا كليوباترا في التتويج بلقب كأس الرابطة المصرية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدف.

 

نادى سيراميكا كليوباترا بطولة كأس الرابطة النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب رابطة الأندية المصرية المحترفة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

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