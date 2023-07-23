أحمد سليمان يهنئ سيراميكا كليوباترا بالفوز بـ كأس الرابطة

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق على تهنئة نادي سيراميكا كليوباترا ومجلس إدارته برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ولاعبيه والجهاز الفني بمناسبة تحقيق لقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه علي فيسبوك "ألف مبروك لنادي سيراميكا كليوباترا ومجلس إدارته واللاعبين والجهاز الفني تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي والفوز بكأس الرابطة.

واضاف "مبروك للقائد وكابتن الفريق إبننا محمد إبراهيم تحقيق البطولة والأداء المميز وبالتوفيق دائماً يا أبو ياسين.

ونجح سيراميكا كليوباترا في التتويج بلقب كأس الرابطة المصرية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدف.