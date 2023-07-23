دعاء للأم المتوفاة في عاشوراء.. من أعظم أشكال البر

دعاء للأم المتوفاة في عاشوراء، إن الدعاء للشخص الميت وخصوصا الأم المتوفاة من أعظم أشكال البر بها من جانب أولادها بعد وفاتها ، حيث ينقطع عمل المسلم بعد وفاته إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، فإن الدعاء للأموات بعد وفاتهم من أكثر الامور التي يجب ان يحرص عليها أهلهم وذووهم ،كما أن الدعاء للأم المتوفاة يوم عاشوراء وهذا اليوم خصيصا لما له من فضل كبير عند الله عز وجل لأن عبادة عاشوراء تكفي ذنوب سنة كاملة.. وسنعرض لكم بعض الادعية للأم المتوفاة في يوم عاشوراء.

ويستحب أن نقول في الدعاء لأمي المتوفاة في عاشوراء، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا الله ، اللهم لا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، اللهم ارزق أهلها وأحبابها الصبر، اللهم يا الله أجرني في هذه المصيبة ، واخلف علي بما هو خير لي ، اللهم لا تفتني من بعدها ، اللهم لا تحرمنا أجرها ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ، أنت الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، والساعة حق، ومحمد حق .

اللهم انت غني ونحن الفقراء ، فانت غني من عذابها فارحمها ، اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضية وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين .

اللهم ارحم أمي المتوفياة ، وأكرمها خير إكرام، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ، ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر، ربي ارحم أمي وأنت أرحم الراحمين، اللهم عفوك وكرمك ومغفرتك بأمي الغالية.

أمي في ذمتك وأمانتك ، فارحمها ، واغفر لها ذنوبها ، فلا يغفر الذنوب إلا أنت ، يا غفار يا قهار ، اللهم أنر قبر أمي واجعله نوراً على نور، واقبل لها أعمالها، واغفر لها ذنوبها ، وباركها بدخول جناتك يا أرحم الراحمين يا الله ، اللهم ثبت أمي يوم العرض عليك ، وارحمها في الدنيا وفي قبرها تحت الأرض ، وأبدل لها دنياها بجنان الخلد ، واغفر لها ذنوبها وارحمها يا أرحم الراحمين يا الله.

اللهم ارزقنا رضاهما ، ونعوذ بك من عقوقهما اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ، اللهم اجعل أبي سيدا من أسياد الجنة واجعل الحوض موردا لها والرسول شافعا له واجعل ظلك ظلا لها والسندس لباسا له اللهم امين اللهم ان ابي قد احسن الي منذ ويوم ولادتي حتى يوم فراقه ، اللهم بحق هذا الإحسان ارحمه واغفرله وادخله الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين .

اللهم ارحم امي واعف عنها ، واشملها بلطفك ومغفرتك ، واغسلها بالثلج والماء والبرد ، ونقها من الآثام والسيئات والخطايا ، واعف عنها وافتح لروحها أبواب رحمتك .

دعاء للمتوفاة يصل في قبرها

دعاء للمتوفاة يصل في قبرها هي الحضن الدافئ تغمر أولادها بأسمى معاني العطف والحب والحنان وكلما كبر الإنسان تجده يحتاج لأمه أكثر لذا علينا تقدير أهمية الأم ومكانتها في حياتنا وإذا توفيت ورحلت عن عالمنا الدنيوي علينا الدعاء للأم المتوفاة في قبرها عسى الله عز وجل أن يقبل منا ولو جزء صغير من جميل فعلها، وفيما يلي دعاء لأمي المتوفاة يصل في قبرها بمشيئة الله عز وجل.

اللهم احشر أمي مع عبادك المتقين ، واحشرها في زمرة عبادك الصديقين الصالحين، وتغمدها برحمتك وثبت أقدامها ، واسكنها الفردوس الأعلى .

•اللهم لقد باتت أمي في ذمتك ، وأصبحت اليوم في حبل جوارك ، فنجها يا الله من فتنة القبر وعذابه ، واجعلها يا الله من أهل الحق والصلاح والوفاء ، واغفر لها وارحمها .

إلهي ارحم أمي فقد فارقت بيها ، ليصبح القبر هو مستقرا ودارا لها ، فيارب آنس وحشتها في القبر ، واجعل في قبرها نورًا وسروراً ، واجعل قبرها فسيحاً مد بصرها واجعله روضة من الجنة .

ربي لو كانت أمى مذنبة في الحياة الدنيا ، فإنها الآن تحت الثرى لا حيلة لها ، ربي أن طامعة في رحمتك ورضاك ، أن تحسن لأمي ، وأن تضاعف حسناتها .

ربي أسألك أن تعطر قبر أمي برائحة من مسك الجنة ، وأن ترحم نفسها الطيبة التي غادرت الحياة ، لتنتقل لحبل جوارك ، واسكنها في أعلى الجنات في الفردوس الأعلى .

ربي أكرم مثواها ، وأكرم نزلها ، وزد من حسناتها ، وتجاوز عن خطاياها وسيئاتها .

دعاء لأمي بالرحمة والمغفرة

دعاء لأمي بالرحمة والمغفرة، علينا أن نتذكر أمهاتنا بالرحمة والمغفرة قال تعالى" وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ودعاء لأمي بالرحمة والمغفرة هو من باب البر، والدعاء للميت من الأعمال المقبولة بإذن الله تعالى ونقول في دعاء لأمي بالرحمة والمغفرة في ما يلي السطور التالية.

ربي اغفر لأمي مغفرة واسعة ، بحجم كرمك وعطائك الذي لا يقل ولا ينضب ، واشملها برحمة واسعة من عندك التي وسعت بها كل خلقك.

اللهم اشمل أمي برحمتك وارحمها رحمة واسعة ، واغفر لها واشملها بلطفك وعفوك ، ولا تحرمها لذة النظر لجلال وجهك الكريم .

اللهم أنت رب كل شيء يا من خلقت كل شيء وخلقت أمي. ثم هديتها إلى الإسلام. وقبضت روحها على الإسلام ، يا من ترى مكانها وتسمع كلامها ، أسألك بحبيبك محمد صلي الله عليه وسلم ، أن تجعل قبرها روضةً من رياض الجنة ، وتجعلها مع عبادك المكرمين في جنات النعيم .

اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ،و كذلك ربٍ اغسلها بماء الثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .

اللهم اغفر لأمي التي حملتني تسعة شهور وهنًا على وهن ، ربي اغفر لذلك الجسد الذي تفرقت عظامه وتشقق جلدها فقد حرمناه الراحة في الحياة الدنيا ، و كذلك امتصصنا من عافيته ، كما أننا يا رحمن خرجنا منه بشق الأنفس ، فارحمها لما كابدت في حقنا ، و كذلك اغفر لها وتلطّف بها فإنك الرحمن الرحيم.

اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة، واجعل الحوض موردًا لها والرسول شفيعًا لها، اللهم اجعل ممن يستظلون في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم ، أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت ، أن تبسط على أمي من بركاتك و عطفك ورحمتك ، و كذلك اللهم اغفر لها حتّى لا تضرها الذنوب ، واجعلها من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الرحمين .

اللهم ألبسها ثيابًا من سندس خضر واستبرق كما أحسنت لي منذ ولادتي حتى يوم فراقها ، فبحق هذا الإحسان ارحمها واغفر لها واجعلها من أهل الجنة يا أكرم الأكرمين .

اللهم اغفر لوالدتي وارحمها وعافها واعفُ عنها وأكرم نزلها ، ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدلها دارا خيرا من دارها ، وأهلًا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة بغير حساب و أعزها من عذاب القبر .

اللهمَ إن أمي كانت لكتابك تالية وسامعة ، فشفع فيها القرآن ، وارحمها من النيران، واجعلها يا رحمان ترتقي في الجنة إلى آخر آية قرأتها أو سمعتها ، وآخر حرف تلته يا رب العالمين .

ربي أسألك أن تعطر قبر أمي برائحة من مسك الجنة ، وأن ترحم نفسها الطيبة التي غادرت الحياة ، لتنتقل لحبل جوارك ، وأسكنها في أعلى الجنات في الفردوس الأعلى .

