لو بتحب تحلي بعد الأكل.. بدائل طبيعية يمكن تناولها بدلا من الحلويات

اذا كنت من محبب تناول الحلويات بعد الاكل مباشرة ، فاحترس قد تسبب لك بعض الاضرار ، ولكن هناك بدائل طبيعية وصحية وامنة علي الصحة يمكن تناولها بعد الاكل اذا كنت تريد " التحلية " لان ك تناول كميات كبيرة من الحلويات تؤدي الى الأضرار بالصحة ومضاعفات اخرى مثل ارتفاع مستوى السكر في الدم وزيادة الوزن، لذا ينصح الأطباء بتقليل كميات الحلوى والابتعاد عنها واستبدالها بمأكولات ومشروبات آخرى.. نقدم في هذا التقرير بدائل طبيعية يمكن تناولها عقب الاكل مباشرة بدلا من تناول الحلويات والسكريات وفقا لموقع Momjunction

بدائل طبيعية يمكن تناولها بعد الاكل مباشرة:

الفواكه الطازجة

تحتوي الفواكه الطازجة على مستويات طبيعية من السكر إلى جانب احتوائها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف والفيتامينات والمعادن وخصائص مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة، وعادًة ما تكون مرتفعة في السعرات الحرارية، لذلك يمكن تناولها كبديل للحلويات.

المكسرات

تحتوي علي العديد من المغذيات الدقيقة المشبعة مثل الحديد والفيتامينات والمعادن والكالسيوم ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية،من الطبيعي أن يتم إضافة المكسرات للأطعمة والحلويات، ولكن يمكن تناولها بشكل منفرد سواء محمصة أو نيئة كبديل للحلويات فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية، ولكن لا يجب الإفراط في تناولها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

الشوكولاتة الداكنة:

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وتناول قطعة منها بعد الوجبة أو أثناء الوجبة الخفيفة ، كما تحتوي على المعادن والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية ، وايضا علي مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الجسم ، وتحمية من الأمراض المختلفة ،وبالتالي يمكن تناولها كبديل للحلويات

العصائر الطبعيية

تناول عصائر طبيعية مثل عصير التفاح أو عصير من التوت، سوف تحصل هذه الأطعمة الحلوة بشكل طبيعي رغباتك مع توفير العناصر الغذائية الأساسية، على عكس تلك الحلويات التي تسبب مشاكل صحية.

التمر

يعد التمر مصدرًا ممتازًا للعديد من المعادن ومن بينها الحديد، ما يجعل التمر يلعب دورًا جيدًا في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الـحديد، كما يساعد الحديد على إمداد الجسم بالطاقة والتخلص من التعب الناتج عن فقر ويعتبر بديل جيد للحلوى

السحلب أو الأرز بالحليب

من المفيد تناول هذا النوع من الحلويات لاحتوائها على كمية عالية من البروتين والكالسيوم، وهو مفيد ومغذي للاطفال كما ينصح باستخدام الحليب قليل الدسم، وكمية قليلة من السكر.