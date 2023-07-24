تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة قطع حديدية من أحد كباري المشاة في الوايلي



جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهما بسرقة قطع حديدية من أحد كباري المشاة في الوايلي.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك عدد (3) قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وأقرا بإرتكابهما عدد3 وقائع سرقة، وإرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.



وكانت، حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.