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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 قتيلا و19 مفقودا بعد غرق عبارة في إندونيسيا

معدية
معدية

قالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن السلطات الإندونيسية تبحث عن ركاب مفقودين اليوم الاثنين بعد غرق عبارة قبالة جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل.

 

وذكرت الوكالة في بيان أن من بين 40 راكبا كانوا على متنها ما زال 19 في عداد المفقودين بينما نجا ستة. ولم يتضح بعد سبب الغرق الذي وقع في منتصف الليل تقريبا.

وقال محمد عرفة من الفرع المحلي لوكالة البحث والإنقاذ "تم التعرف على جميع الضحايا وتسليمهم إلى عائلاتهم بينما يعالج الناجون الآن في المستشفيات المحلية".

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الإنقاذ جثث الضحايا مغطاة بقطع من القماش على أرضية المستشفى المحلي.

وكانت العبارة تنقل الناس عبر خليج في جزيرة مونا، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوبي كينداري، عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبي الشرقي.

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