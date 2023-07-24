إنخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 24-7- 2023 |فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الأثنين 24-7-2023

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2464 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2160 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1855 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيه.