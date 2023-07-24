عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خفف الحمل وقلل الفواتير .. معلومات مهمة عن الترشيد

صدى البلد

 نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى بعض المعلومات عن استخدام الأجهزة الكهربائية تزامنا مع موجة الحر الشديدة بطريقة تساعد على تخفيف الأحمال على الشبكة وتقليل فاتورة الكهرباء .

وجاء فى نصائح الشركة القابضة 
 “ قلل فى الفواتير لو استهلاكك كبير  يقل الحمل عليك وعلى شبكة الكهرباء والنور يفضل منور”

txt

احذر 20 دقيقة كل ساعة.. توقيتات جديدة لانقطاعات الكهرباء

txt

وزير الكهرباء للمواطنين ردًا على شكوى انقطاع التيار: استحملونا كام يوم

ويستعرض صدى البلد لقرائه بعض النصائح عن استخدام الغسالة والتكييف وهى 

نصائح لترشيد استهلاك غسالة الملابس في  الصيف

- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها ستستهلك نفس كمية الطاقة.

- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

- المحافظة دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- تنظيف فلتر الغسالة باستمرار لأن اتساخه قد يسبب رفع فاتورة الكهرباء .

- شراء الغسالة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

 

نصائح هامة لترشيد استهلاك التكييف 

- ضبط جهاز التكييف على حرارة 25 درجة مئوية.

- تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لزيادة كفاءة التكييف (تنظيف الفلاتر بالماء وتركها تجف)، ولتحسين عملية تدفق الهواء النظيف وتخفيض استهلاك الطاقة.

- تنظيف الأجزاء الداخلية لوحدة التكييف الداخلية كل شهر، لتسهيل حركة الهواء وتحسين عملية التبادل الحراري.

- التأكد من غلق أبواب وشبابيك الحيز المراد تكييفه، حتى لا يزيد من استهلاك الطاقة.

- استخدم زجاج عاكس أو عازل للحرارة أو ستائر بهدف تقليل انتقال الحرارة الخارجية للداخل.

- إزالة أي مصدر قد يتولد منه حرارة عالية سواء لمبات حرارية أو أي أجهزة أخرى.

- فحص نظام التكييف فورًا بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

- تنظيف الوحدة الخارجية للتكييف باستمرار وتغطيتها بلوحة فضية عازلة وعدم وضع أي شئ عليها.

- فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد إيقافه، والخروج من المكان.

كما يجب مراعاة بعض النصائح عند شراء أي جهاز تكييف، منها:

- عند الشراء اختر الجهاز الأكثر كفاءة، أي الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

- شراء التكييف الموفر للطاقة (انفرتر) بدلًا من التكييف القديم (التقليدي) حيث أنه أقل استهلاكاً للطاقة.

- تركيب جهاز تكييف متوافق تماما مع حجم الحيز المراد تكييفه، وهذا له دور مهم في ترشيد استهلاك كهرباء التكييف.

- استشارة فنيين الكهرباء بخصوص مساحة مقطع السلك المغذي لمكيف الهواء، واختيار السلك الكهربائي المناسب.

- تركيب مكيف الهواء في مكان واسع بعيداً عن الأماكن الضيقة.

فاتورة الكهرباء الكهرباء شبكة الكهرباء تقليل فاتورة الكهرباء الأجهزة الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا للساعات الأشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة غير مسبوقة بأسعار الذهب وعيار21 الآن يصدم المشترين

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

الفراخ بـ 50 جنيه رسميًا| هبوط حاد في أسعار الدواجن والبانيه يفقد 80 جنيهًا

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجآت في قرارات الحكام بمباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

مش هنبيع.. الحكومة تكشف علاقة الشركات الأجنبية بالمشروعات وطريقة سداد القروض

وزير المالية: مبادرة "إحلال المركبات" تتلقى طلبات المواطنين في الإسماعيلية

استعدادا للاتحاد المنستيري.. تعليمات خاصة من أوسوريو للمثلوثي وعبد الغني في مران الزمالك

ابتكروا طائرة بدون طيار.. فريق طلابي بهندسة أسيوط يحصد مركزا متقدما بجائزة دولية

بخراطيم المياه والضرب والسحل.. شرطة الاحتلال تفرق متظاهرين أغلقوا طريق الكنيست |شاهد

أفضل طريقة للمواظبة على الاستغفار وهل يقبل وأنا لا أصلي؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتظروا لآخر الشهر .. تحذير من تناول المانجو لهذه الأسباب

الخامسة عالميا طلبا للسبائك.. لماذا يشتري المصريون الذهب رغم الحالة الاقتصادية؟

تزامنا مع احتفالات يوليو.. ثقافة البحيرة تصل بقوافلها لأبناء قرية البوصيلي

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ