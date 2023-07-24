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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحديث الصناعة ينتظم تدريبا لرواد أعمال في القومي للبحوث

صدى البلد

 نظم المركز تدريباً عملياً لعدد من رواد الأعمال والباحثين المشاركين في حاضنة الأعمال التكنولوجية بالمركز القومي للبحوث.

جاء ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مركز تحديث الصناعة والمركز القومي للبحوث في مجال ربط الأكاديميا بالصناعة في مختلف قطاعاتها. 


ويأتي هذا التدريب بعد استعانة المركز القومي للبحوث بخبرات مركز تحديث الصناعة لإجراء عملية تقييم للمشروعات المقدمة من رواد الأعمال والباحثين داخل حاضنة الأعمال التكنولوجية بالمركز القومي للبحوث، وبناء على مخرجات عمليات التقييم الفني تم الاتفاق على تنظيم تدريب "حسابات التكاليف والماليات" من قبل إدارة الخدمات المالية وتيسير الحصول على التمويل في مركز تحديث الصناعة.


وسوف يتم تنظيم دورة تدريبية لاحقاً حول أسس التسويق الالكتروني لدعم المشروعات المقدمة من قبل رواد الأعمال والباحثين في المركز القومي للبحوث.


وتقدم المركز القومي للبحوث بالشكر لمركز تحديث الصناعة على التدريب المقدم منه، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجانبين في هذا المجال.


 البروتوكول الموقع بين المركز القومي للبحوث ومركز تحديث الصناعة ينص على التعاون في مجال استغلال مخرجات مشروعات البحث العلمي من منتجات وخدمات خاصة وتسويقها للمجتمع الصناعي المصري ومطابقتها مع الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب استغلال إمكانيات المركز القومي للبحوث من معامل ومراكز تميز ووحدات بحث وتطوير وطاقات بحثية وتطبيقية لأمور البحوث والتطوير في القطاعات الصناعية المختلفة، وكذلك بناء وتحديث قواعد بيانات المعامل المعتمدة للمساهمة في اعتماد شهادات المطابقة العالمية للمنتجات المصرية.

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