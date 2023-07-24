مراكز متنقلة.. خدمات مجانية من شركة مياه الشرب بالقاهرة لهؤلاء المواطنين.. تفاصيل

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة بـ شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه فى إطار السعى المستمر لتقديم الخدمات وتيسيرا على العملاء وتطوير منظومة خدمة العملاء بالشركة، تقرر استحداث خدمات منزلية من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة لتقديم كافة الخدمات التى تؤديها مراكز خدمة العملاء الثابتة بأجور رمزية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل تيسيراً عليهم ، على أن يتم طلب الخدمة عن طريق الخط الساخن لخدمات مياه الشرب بالقاهرة على رقم 125 او عن طريق خدمة واتساب على رقم 01206665125.

وأضاف أن هذه الخدمات تقدم هذه مجاناً لذوى الهمم وتكون بمقابل رمزى قدره 100 جنيه بالنسبة لكبار السن فوق 60 عام ، و200جنيه لباقى فئات العملاء.



وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة تحرص دائماً على تطوير جميع منظومات العمل بالشركة لتقديم خدماتها على مدار الساعة.