مصرع 15 شخصا وإصابة 26 جراء حرائق الغابات بالجزائر

لقى 15 شخصًا مصرعهم، اليوم الإثنين، وأصيب 26 آخرون، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت ليلة أمس الأحد، في الجزائر، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أنه خلال ليلة أمس، جرى تسجيل نشوب 97 حريقًا في الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية جزائرية.

وشهدت ولايات بجاية والبويرة وجيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان، ما أسفر عن تسجيل 15 ضحية و26 جريحًا.

وجرى إجلاء 1500 مواطن في بلدية فناية بدائرة القصر، وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية.

