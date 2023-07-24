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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

3 سنين سجن .. ماذا ينتظر حسين الشحات بعد صفع محمد الشيبي؟

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد الشيبي

أثارت واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على محمد الشيبي ظهير أيمن نادي بيراميدز، جدلا كبيرا بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري المصري أمس الأحد.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي عقب مباراة بيراميدز ضد اللاعب محمد الشيبي طبقا لقائمة العقوبات.

واعتدى حسين الشحات، نجم الأهلى، بالضرب والسب على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، وصفعه على وجهه ، في واقعة غريبة عن الكرة المصرية، قبل أن يتم التصالح بين الثنائي في الممر الخاص بغرف خلع الملابس في ستاد 30 يونيو.

عقوبة حسين الشحات

من ناحية أخرى، قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض غرامة مالية كبيرة ضد حسين الشحات، وفقا لبيان النادي الأهلي أمس، عقب انتهاء المباراة مع بيراميدز، بينما أصدر نادي بيراميدز، بيانا رسميا، معلنا فيه التقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات إلى لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد اعتدائه على محمد الشيبي.

في هذا الصدد، رد عامر العمايرة، خبير اللوائح، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن إمكانية لجنة الانضباط باتحاد الكرة من معاقبة حسين الشحات، بعد قرار إيقافه مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه، من إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، موضحا أن لا يمكن للجنة الإنضباط معاقبة اللاعب، وفقا للمادة 7 التي تنص على أن ما يقع ضمن اختصاصات  الهيئات واللجان الأخرى لا تطبق عليه لائحة الانضباط. 

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أضاف: نص المادة 7 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري "تطبق هذه اللائحة على أي مخالفة للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه وسلوكيات عناصر اللعبة والتي لا تقع ضمن اختصاصات الهيئات أو اللجان الأخرى بالاتحاد وبما يحقق الأهداف التي وضعت لأجلها هذه اللائحة .

وبالتالي يغيب حسين الشحات، لاعب الأهلي عن الفريق، مباراتين ما لم تصدر ضده عقوبة جديدة حتى الآن، وبالتالي يغيب الشحات عن مباراة الأهلي المقبلة أمام النادي المصري ومباراة الأسبوع الأول من بطولة الدورى الممتاز موسم 2023-24.

السفارة المغربية تتدخل مع الشيبي

من ناحية أخرى، كشف مصدر بنادي بيراميدز، أن وكيل اللاعب المغربي محمد الشيبي، أجرى اتصالات بمسئولي السفارة المغربية في القاهرة، من أجل تقديم بلاغ ضد لاعب الأهلي حسين الشحات بعد تعديه عليه بالضرب وتهديده وترويعه خلال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة، موضحا أن اللاعب قرر التوجه للنيابة العامة برفقة محامي السفارة المغربية لتقديم بلاغ ضد اللاعب الذي تعدى عليه وذلك موثق بالفيديوهات بجانب تهديده وسبه بألفاظ خارجة.

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كما قرر وكيل محمد الشيبي تقديم شكوى أخرى للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ضد لاعب الأهلي بسبب ذات الواقعة، فيما قررت إدارة بيراميدز في وقت سابق تقديم شكوى رسمية ضد حسين الشحات للجنة الانضباط باتحاد الكرة وكذلك إدارة رابطة الأندية المحترفة.

3 سنوات سجن لـ حسين الشحات

أما عن العقوبة المتوقع أن تفرض على حسين الشحات لاعب الأهلي، حال توجه اللاعب محمد الشيبي والسفارة المغربية بالقاهرة ببلاغ إلى النيابة العامة والنائب العام، فهي الحبس مدة لا تقل عن يوم ولا تزيد على 3 سنوات، وذلك وفقا لما أكده مجدى سخي، وكيل نقابة المحامين.

وأضاف سخي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حال توجه لاعب بيراميدز والتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اللاعب حسين الشحات، فإنه سيتم التحقيق مع الأخير، باعتبار أنها واقعة ضرب وهي جنحة في القانون المصري، وبالتالي يتم توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن يوم ولا تزيد على 3 سنوات.

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