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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تعلن عقد اجتماع عاجل مع أرمينيا وأذربيجان

أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم "الاثنين"، عن إجراء وزارء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان محادثات ثنائية وثلاثية في موسكو غدا الثلاثاء لمناقشة سبل تهدئة الوضع حول ناجورنو كاراباخ.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها: "في 25 يوليو، ستستضيف موسكو محادثات ثنائية ثلاثية ومنفصلة بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف وأرارات ميرزويان من أرمينيا".

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، سيولي الجانبان اهتماما خاصا لصياغة معاهدة سلام بين باكو ويريفان، وكذلك البحث عن حلول للمشاكل العالقة. 

وأضافت أن الوزير سيناقش أيضا المسارات الرئيسية للتطبيع الأرمني الأذربيجاني، بما في ذلك فتح وسائل النقل في المنطقة، وترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، فضلا عن التواصل بين النشطاء والخبراء، فضلا عن بدء حوار بين البرلمانيين.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنه من المتوقع أن تركز المحادثات الثنائية مع جيهون بيراموف وأرارات ميرزويان على القضايا الحالية في الأجندات الروسية الأذربيجانية والروسية الأرمينية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

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