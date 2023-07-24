رابط نتيجة الثانوية العام 2023 وموعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى

يترقب طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ موعد إعلان نتيجة الامتحانات، وبدء تنسيق المرحلة الأولي للجامعات ٢٠٢٣ ، وذلك يشمل تنسيق الكليات ٢٠٢٣ أدبي، تنسيق الكليات ٢٠٢٣ علمي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد أن يتم اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.



موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التربية و التعليم عن إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة قريبا نهاية الشهر الجاري.



موعد انطلاق تنسيق المرحلة التولي ٢٠٢٣

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي أنه من المتوقع إطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب.



رابط تنسيق الكليات ٢٠٢٣

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg



كيفية التقدم لتنسيق الجامعات ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة او عن طريق اجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.