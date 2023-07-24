تونس.. إجلاء المئات من سكان جندوبة بسبب الحرائق |شاهد

أجلت السلطات في تونس، اليوم الاثنين، مئات السكان الموجودين في منطقة ملولة طبرقة أقصى شمال غرب البلاد، بعد اندلاع حرائق واسعة طوقت المنازل.

حرائق تونس

واضطر سكان المنازل إلى الفرار نحو الشاطئ، حيث أجلت السلطات التونسية أكثر من 300 شخص عبر البحر، حيث تشهد ولاية جندوبة غربي تونس حرائق غابات، تتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

حرائق تونس

وتشهد تونس ارتفاع في درجات الحرارة التي تصل إلى 49 درجة مئوية، ونقل موقع "نسمة" التونسي تصريحات المدير الإقليمي للحماية المدنية في جندوبة عادل العبيدي، الذي أكد أن أولوية السلطات حاليا هي إجلاء السكان ومنع حدوث كارثة بشرية، في انتظار قدوم تعزيزات من الولايات المجاورة للتصدي للحرائق، وكذلك ودعم جهود الإطفاء بطائرات عسكرية.