عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد ناري من بيراميدز على تصريحات حسين الشحات

صدى البلد

رد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على ادعاء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في بيانه المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للاستفزاز من جانب محمد الشيبي المدافع المغربي ولاعب نادي بيراميدز خلال مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وقال هاني سعيد:" إنه بالعودة لأحداث المباراة فإن حسين الشحات شارك بديلا عند الدقيقة ٧١ من عمر المباراة ولعب في الجانب الجبهة اليمنى للأهلي، في حين أن محمد الشيبي كان يلعب في الناحية الأخرى من الملعب ولم يحدث بينهما أي احتكاك أو التحام حتى من أي نوع".

أضاف المدير الرياضي أن محمد الشيبي غادر الملعب مصابا في الدقيقة ٧٣ أي بعد أقل من دقيقتين على نزول حسين الشحات للملعب وهو ما يؤكد أنه لم يحدث خلال تلك الدقائق أي التحام بينهما ينتج عنه ادعاء لاعب الأهلي بأنه تعرض للسب من جانب الشيبي، وأتحدى أن تظهر لقطة واحدة في المباراة تجمع اللاعبين خلالها.

أشار إلى أن الفيديوهات المسجلة للواقعة واضحة وتثبت أن الشحات توجه لتحية جمهور الأهلي في ملعب الدفاع الجوي قبل أن يتوجه إلى دكة بدلاء بيراميدز ويذهب للشيبي الذي كان يهم بالانصات له، إلا أنه فوجيء به يجذبه ويصفعه ويوجه له السباب والشتائم حتى أصابه الذهول من هول ما حدث، ودليل ذلك أنه في الفيديو يؤكد أنه إذا كان يلعب وقت وجوده في الملعب لكان أصابه، وهو دليل آخر على أن ادعاء لاعب الأهلي غير صحيح بالمرة.، وأنها نية مبيتة لديه منذ مواجهة السوبر المصري بالإمارات، 
وشدد قائلا "أتحدى أن تكون هناك لقطة واحدة للاعبنا محمد الشيبي يهين الشحات أو يتعرض لأهله كما يقول في بيانه.. بل العكس أن الجميع شاهد ما فعله الشحات مع الشيبي عقب اللقاء وتم رصدها بعدسات المصورين الصحفيين وكاميرات الهواتف المحمولة لمعظم الإعلاميين والجماهير الذين حضروا اللقاء".

أوضح قائلا:" بل وما يدل أكثر من ذلك أن اللاعب لا يشغله سوى اللقطة وجماهير السوشال ميديا المتعصبين، أنه في بيانه لم يتقدم بالاعتذار للاعب بيراميدز الذي أخطأ في حقه أو لناديه .. أو لأسرته وأطفاله وأمه وأهله الذين شاهدوا الشيبي في هذه اللقطة المشينة، دون مراعاة للحقوق والأصول الواجبة في ذلك وفقا للتربية المصرية وأخلاقياتها، والأصول العربية وتقاليدها، والشريعة الإسلامية وتعاليمها".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدومك مرميه في الشنط.. زوجة حسن شاكوش الأولى تهاجم طليقته ريم طارق

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

نجم الأهلي يطالب كولر بتوجيه الشكر إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية

بشرى سارة| الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار.. فيديو

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

غدر به أم لا .. القصة الكاملة لخلاف الشيف بوراك مع والده

ترشيحاتنا

حالة طوارئ..إعصار كبير يضرب شرق الصين..والمقاطعة تحذر السكان

أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لـ الخطيب بعد أزمة حسين الشحات.. فيديو

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

أردوغان يزف بشري سارة بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

بسبب الملابس المبللة بالعرق.. تحذير عاجل من هاني الناظر للمواطنين

مقتل وإصابة 73 جنديا بالجيش الصومالي في تفجير انتحاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. ميريهان حسين تثير الجدل على البحر

لهذا السبب..ناشطة مناخ تجلس على أرضية استديو برنامج شهيرببريطانيا.. فيديو

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات نسرين طافش المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

ماذا جاء في بلاغ النيابة ضد الشحات.. هذا ما قاله الشيبي ؟

فيديو

محمد رياض يكشف تفاصيل احتفاء المهرجان القومى للمسرح بالزعيم عادل إمام.. فيديو

وداعا للتغريدات والمغردون .. شعار تويتر الجديد يطوي صفحة العصفور الأزرق

متصالحتش وخايف يكسر رجلي .. صفعة الشحات على وش الشيبي وصلت المغرب

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ