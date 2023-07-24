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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من "شؤون الحرمين" بشأن نظام الدراسة في كلية الحرم

السعودية
السعودية

اعتمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي الجديد في كلية الحرم.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الرئاسة على تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.

وكان  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، دشن اليوم الاثنين، خطة موسم العمرة النسائية، والخطة الاستراتيجية النسائية المطورة 2024، والتي تعد الأضخم في تاريخ الرئاسة العامة.

وقال السديس، خلال لقائه مع مجلس القيادات النسائية: إن مشاركة المرأة في قطاعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عكست المتغيرات التاريخية التي شهدتها الرئاسة لتعظيم تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين.

أوضح أن إطلاق الخطة الاستراتيجية النسائية المطورة 2024 للحرمين، تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، في تقديم أفضل الخدمات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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‏قال إن الرئاسة ساعية بخطى حثيثة إلى تفعيل الإصلاحات التشريعية، وتمكين المرأة في الحرمين الشريفين، ودورها في خدمة قاصدات بيت الله الحرام والمسجد النبوي في العديد من المجالات الدعوية وفق الضوابط الشرعية والمقاصد المرعية.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية كلية الحرم

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