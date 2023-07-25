تحذير عاجل من الأرصاد للمصطافين من طقس اليوم الثلاثاء

قالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية).

وأضافت هيئة الأرصاد، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن سرعة الرياح من (٤٠ إالى ٥٠ كم/ ساعة)، وأن ارتفاع الموج من ( ٢ إلى ٣ أمتار)، وهو ما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

لذلك وجهت هيئة الأرصاد تحذيرا عاجلا للسادة المصطافين بضرورة توخي الحيطة والحذر.



الأرصاد: طقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة رطب نهارا



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر اللأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ولرتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 39 27

بنهــــا 37 26

دمنهور 37 25

وادي النطرون 39 26

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 27

طنطا 37 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 39 26

السويس 39 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 39 27

نخل 39 20

كاترين 37 19

الطور 36 26

طابا 40 26

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 32 23

السلوم 35 24

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 41 30

حلايب 38 31

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 45 29

الوادي الجديد 45 28

أبوسمبل 43 30