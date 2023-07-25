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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدت صديقها..

الإمارات.. قرار عاجل من حاكم دبي بشأن طفلة عراقية

حاكم دبي
حاكم دبي

أصدر  نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرارا عاجلا يخص طفلة عراقية حيث قرر إهدائها هدية قيمة بعد فقدان صديقها الوحيد.


ووفق قناة الغدير العراقية؛ فقد أشارت  مصادر خبرية إماراتية الي أن الشيخ محمد بن راشد أمر بإهداء الطفلة العراقية الفارسة لانيا فاخر مجموعة خيول بعد موت حصانها وظهورها وهي تبكي عليه في مقطع مصور انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجه الشيخ بن راشد بدعم الفارسة العراقية الصغيرة لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

ويشار الي ان  الفارسة الصغيرة لانيا فاخر البالغة من العمر 8 سنوات ، قد فقدت حصانها وصديقها الوحيد “جسنو” ، ما أثار حالة من التعاطف والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصنف لانيا كأصغر فارسة في إقليم كردستان ، فهي من مواليد 2015، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها ، الذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

وذكرت الفارسة الصغيرة إن حصانها الوحيد كان مريضا في الفترة الأخيرة ، حيث حاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه.

وصرحت بأنها ورغم خسارتها لأغلى صديق لديها ، إلا أنها لن تنساه ، وهي لا تزال تذهب إلى قبره حاملة التفاح والسكر ، فيما تحلم لانيا بأن يكون لها مكان خاص لتعليم الشباب والبنات الفروسية.

 

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