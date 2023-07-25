أستاذ زراعة: جميع دول العالم أشادت بدور مصر في مجال الغذاء.. فيديو

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”، هي منظمة عالمية وتهتم بمواجهة كل ما يختص بمصلحة المواطنين، وكيفية مكافحة عملية الجوع للدول الفقيرة.

وقال أحمد أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر عندما نظمت مؤتمر كوب 27"، وجميع دول العالم أشادت بما تم، ومنظمة "الفاو" ثمنت هذا الدور الهام.

وأضاف: لولا أن مصر كان لديها خطة استبقاية لإضافة رقعة زراعية من خلال المشروعات الزراعية الكبرى التي تمت من “الدلتا الجديدة ومشروع توشكى” وغيرها والاستفادة من مياه الأمطار واستخدام الري الحديث ساهم في توفير الأمن الغذائي لمصر.

لم يحدث أي مشاكل

منظمة الفاو أشادت بما قامت به مصر، خلال جائحة كورونا، خاصة أنه كان هناك وفرة في جميع السلع، ولم يحدث أي مشاكل.