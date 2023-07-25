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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب برنامج "أنا مستعد" بجامعة حلوان في زيارة لمركز "عزيمة" لعلاج الإدمان

طلاب برنامج أنا مستعد
طلاب برنامج أنا مستعد بجامعة حلوان

قام فريق برنامج " أنا مستعد " بجامعة حلوان بزيارة مركز عزيمة لعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة الادمان والمخدرات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تحصد نتائج متقدمة في مسابقة الفورمولا بإنجلترا

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اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن تأهيل الشباب نحو الابتكار

وتأتى هذه الزيارة في إطار حرص وسعى جامعة حلوان على تنفيذ رؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠ من خلال التأكيد على دور الشباب الفعال في تطوير الدولة والحفاظ على مقدراتها، والجدير بالذكر أن برنامج "أنا مستعد" هو برنامج لإعداد قادة الجمهورية يستهدف من خلاله الطلاب المتميزين.

ويشارك في البرنامج الطلاب المتميزين المشاركين في الانشطة الطلابية التي تم إجرائها خلال العام الدراسي الحالي مثل مسابقات عباقرة جامعة حلوان (محاكاة برنامج العباقرة) ، ومسابقة اكتشاف مواهب جامعة حلوان التي هدفت لاكتشاف مواهب الطلاب في كافة المجالات الثقافية والفنية والعلمية والتي اقيمت تحت عنوان (انت النجم) ، بالإضافة إلى مسابقة الطالب والطالبة المثالية من طلاب جامعة حلوان ممن ينطبق عليهم مفاهيم التميز في كافة الجوانب ويشارك في البرنامج أوائل الكليات من الطلاب المتميزين أكاديميا والحاصلين على ترتيب متقدم في السنوات الدراسية المختلفة.

ويعتمد البرنامج على عقد لقاءات مع عدد من الهيئات العامة والهامة ورموز العمل بها للاطلاع على أخر المستجدات الجديدة، وصقل مهارات الطلاب المعرفية والثقافية والتعرف على انجازات الدولة الحالية في كافة المجالات ومستهدفات الدولة المصرية المستقبلية.

هذا ويشرف على طلاب برنامج انا مستعد خبراء متخصصين بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان. 

 

طلاب برنامج أنا مستعد بجامعة حلوان1
طلاب برنامج أنا مستعد بجامعة حلوان1
طلاب برنامج أنا مستعد بجامعة حلوان2
طلاب برنامج أنا مستعد بجامعة حلوان2
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان1
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان1
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان2
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان2
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان3
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان3
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان4
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان4
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان5
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان5
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان6
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان6
فريق برنامج أنا مستعد جامعة حلوان مركز عزيمة علاج الإدمان صندوق مكافحة الادمان والمخدرات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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