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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان تستعد بأنشطة متميزة خلال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان بعدد من الأنشطة المتميزة والمزمع إقامتها خلال أسبوع شباب الجامعات المصرية الذي يعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.

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جامعة حلوان

وقد شرفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر – سبتمبر 2023، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومنذ وقع الاختيار والجامعة بقيادتها وادارتها المختلفة في سباق مع الزمن للاستعداد لاستقبال الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أن أسبوع شباب الجامعات فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب، وهو بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة الطلابية في إطار من التفاعل بين شباب الجامعات، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات الأسبوع بنجاح وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة والأنشطة والمسابقات.

وأوضح الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية، أن أسبوع الشباب يقام خلال الفترة من 8-14 سبتمبر القادم داخل الحرم الجامعي وبجميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم، منوهًا بأن المسابقات التي تتم بأسبوع شباب الجامعات بعضها يتم التدريب عليها مثل المسابقات الرياضية، وبعضها يخضع لإبداع الطلاب في بعض الموضوعات خاصة الفنية وتكون مفاجئة دون تدريب عليها.

ويشمل أسبوع شباب الجامعات عدد من الأنشطة المتميزة التي تعقد خلال فعاليات الأسبوع منها النشاط الرياضي ويشمل (خماسي قدم – كرة يد – كرة طائرة – العاب قوي – تنس طاولة – كرة السلة).

بالإضافة إلى النشاط العلمي والتكنولوجي وبه عدد من مجالات التسابق وهي المعرض العلمي للمشروعات الصغيرة المنتجة والابتكارات العلمية، مسابقة افضل جهاز ميكاترونيك، مسابقة أفضل جهاز الكتروني، مسابقة البرمجة، مسابقة افضل قصة خيال علمي، مسابقة افضل عرض تقديمي لأفضل فكرة وافضل بوستر، مسابقة دوري المعلومات العلمية.

وخلال النشاط الاجتماعي تعقد بطولة الشطرنج، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، مسابقة الموضوعات الاجتماعية، القوافل الطبية وزيارة المؤسسات الاجتماعية.

وفي النشاط الفني يقام المعرض الفني في ستة مجالات وهم : التصوير الملون التشكيل المجسم ( خزف / نحت )، الاشغال الفنية، التصوير الضوئي، الرسم، الجرافيك والطبعة الفنية، كذلك يتضمن النشاط الفني إقامة  الورشة الفنية، مسابقة في مجال النحت بين طلاب الجامعات المشاركة ويفضل أن يكون المشارك متخصص ويكون العمل النحتي المقدم ( بارز أو مجسم )   ويتم التقييم وفقا لمعايير الفكرة – الإخراج المناسب – التصميم – التقنية)، ويشمل مجال الموسيقي والكورال، (الموسيقي الجماعي والفردي)، ( الغناء الفردي والجماعي ).

وفي النشاط الثقافي تقام مسابقات القران الكريم الأحاديث النبوية الشريفة، الانشاد الديني، الشعر، دوري المعلومات، القصة القصيرة، الخط العربي، صحف الحائط.

ونشاط الجوالة والخدمة العامة الذي يقام تحت شعار" معا نترك أثرا" لتحقيق أهداف ومبادئ الحركة الكشفية والإرشادية من خلال مجالات الأنشطة والمسابقات، ولزيادة أواصر الاخوة والصداقات بين منتسبي جوالة الجامعات، لرفع المستوي العام من خلال تبادل الخبرات بين طلاب نشاط الجوالة بالجامعات المصرية، المساهمة في تنمية مهارات الجوالين (بدنيا- عقليا- روحيا- اجتماعيا- نفسيا)، بث روح الولاء والانتماء للوطن، ويشمل النشاط عدة مسابقات الدين للحياة، التطبيقات العلمية والبيئية، الفنون والآداب، الاقتصاد والمواطنة، التطلع للقيادة، مهارات الحياة، الكرنفال ، الخدمة العامة وتنمية المجتمع، الصحة والرياضة، التقاليد والفنون الكشفية، القيم والاتجاهات الكشفية، كذلك يشمل نشاط الجوالة عدد من الأنشطة والتي يتم تحكيمها منها (القصة – المقال – الموضوعات الاجتماعية). 

 

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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